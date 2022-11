Le HCFM plombé par une entame ratée

Le premier tiers aura été fatal au HC Franches-Montagnes en cette 12e journée de MyHockey League. Rapidement menés 2-0 après trois minutes, puis 3-0 avant le quart d’heure de jeu, les Taignons se sont finalement inclinés 5-1 sur la glace de Thoune ce mercredi soir. Le seul but franc-montagnard a été l’œuvre de Timothé Tuffet, juste après le retour des vestiaires (21e). Une réussite qui n’a malheureusement pas débouché sur la remontée espérée, le HCFM ayant ensuite patiné près de huit minutes en infériorité numérique dans ce tiers médian. Les Bernois ont ensuite parachevé leur succès avec deux buts dans les dix dernières minutes (52e et 53e). Après trois matches en prenant au moins un point, le HC Franches-Montagnes marque un temps d’arrêt avec cette neuvième défaite de la saison en 12 matches et reste dernier du classement avec désormais cinq points de retard sur la barre. /jpi