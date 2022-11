Le HC Franches-Montagnes remporte le duel de bas de classement

Le HC Franches-Montagnes laisse la place de lanterne rouge à son adversaire du jour. Les Jurassiens ont enlevé le match du bas de classement de MyHockey League samedi. Ils ont pris le meilleur sur Frauenfeld 3-1 (1-1 1-0 1-0) à Saignelégier. L’équipe locale a pris les devants après seulement 110 secondes de jeu suite à un but de Nils Sejejs, mais elle a encaissé l’égalisation thurgovienne juste avant le premier thé. Les joueurs de Michaël Neininger ont repris l’avantage à le demi-heure de jeu grâce à Karim Bouchareb, avant d’asseoir leur succès à la 47e et un doublé de Nils Sejejs. Le HCFM gagne ainsi son 4e succès de la saison, le 2e dans le temps réglementaire. Le néo-promu est avant-dernier avec plus que 4 unités de retard sur la barre. /emu