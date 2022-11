Le HC Franches-Montagnes renversé

Le HC Franches-Montagnes a laissé lui échapper un match qu’il avait parfaitement emmanché. Il s’est fait battre par Huttwil 5-4 (0-3 3-1 2-0) à Saignelégier mercredi en MyHockey League. Les Taignons sont bien entrés dans la partie en prenant trois longueurs d’avance au quart d’heure suite à des buts de Matt Meusy, Clément Stemer et Nelo Surdez. Ils ont encore su répondre dans la foulée à la réduction de l’écart adverse, survenue juste au retour du premier thé, par l’intermédiaire de Matt Meusy à nouveau pour mener 4-1. Les Bernois se sont relancés à la mi-match en marquant deux buts en moins de trois minutes. Les « sang et or » ont ensuite encaissé l’égalisation à la 49e après avoir concédé une pénalité, avant de voir leur adversaire enlever la rencontre en inscrivant un but à 20 secondes de la sirène finale. Le HCFM reste avant-dernier avec désormais 7 points de retard sur la barre. /emu