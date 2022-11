Le HC Franches-Montagnes s’offre le leader

La soirée des sponsors donne des ailes au HC Franches-Montagnes. Les Taignons ont renversé le leader de MyHockey League mercredi soir sur leur glace. À Saignelégier, devant 623 spectateurs, ils ont dominé Martigny 3-2 après les tirs au but pour fêter leur 5e succès de la saison. Et dire que les Valaisans restaient sur 5 victoires de rang et 8 succès en 9 matches. Le HCFM a signé cet exploit grâce à des buts de Mathieu Brahier à la 12e et de Nils Sejejs à la 39e en supériorité numérique. Ils ont capitulé à la 28e et à la 57e. Le portier Lucas Gaudreault a conservé sa cage inviolée durant la séance des tirs au but, alors qu'Arnaud Schnegg et Nils Sejejs ont transformé leur tentative.



La troupe de Michaël Neininger reste 11e et avant-dernière du classement de 3e division. Elle revient à 6 points du 8e rang synonyme de play-off. /msc