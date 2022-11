Le HC Franches-Montagnes s’offre un autre leader

Le HC Franches-Montagnes regarde de haut les cadors de MyHockey League. Après avoir dominé Martigny il y a une semaine, les Jurassiens se sont payés le scalp du co-leader des Valaisans à l’entame de la 18e journée de championnat mercredi soir à Saignelégier. Ils l’ont emporté 3-2 face à Thoune pour enlever une 3e victoire de rang devant leur public. Les « sang et or » ont pris l’avantage à la 13e par l’intermédiaire de Thimothé Tuffet. Ils l’ont tenu jusqu’à la 35e et l’égalisation adverse. Les joueurs de Michaël Neininger ont repris les devants par Nelo Surdez sur un power-play au retour du 2e tiers, mais Thoune a encore recollé 10 minutes plus tard. Le HFCM a profité d’un nouvel avantage numérique pour inscrire le but décisif par Clément Stemer à 101 secondes de la sirène finale. Les Taignons gagnent un rang pour se retrouver 10es avec plus que deux unités de retard sur la barre. /emu