Victoire précieuse du HCFM

Le HC Franches-Montagnes a cravaché pour s’offrir une nouvelle victoire en MyHockey League. La formation taignonne s’est imposée 2-1 contre Seewen, samedi soir, à Saignelégier. Le HCFM a ouvert la marque grâce à Timothé Tuffet à la 8e minute de jeu. Les débats ont été ensuite particulièrement tendus et les deux équipes n’ont pas su profiter de leurs supériorités numériques respectives. Le but du soulagement est intervenu à la 57e minute de jeu grâce à Mathieu Brahier. Les visiteurs alémaniques ont toutefois maintenu la pression et ont réduit la marque à 5 contre 4 à 17 secondes de la fin du match, trop tard pour espérer ramener des points du Centre de Loisirs. Au classement, Franches-Montagnes est 9e, avec quatre points de retard sur Guin qui se trouve juste au-dessus de la barre. /mle