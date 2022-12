Le HC Franches-Montagnes finit l’année en beauté

Le HC Franches-Montagnes garde sa forteresse imprenable. Les Taignons ont pris le meilleur sur Lyss 6-2 (2-0 1-0 3-2) mercredi à Saignelégier. Ils signent un 6e succès de rang à la maison en MyHockey League. Les joueurs de Michaël Neinginger ont pris le taureau par les cornes en menant déjà de deux longueurs après moins de cinq minutes de jeu grâce à des buts de Mathieu Brahier et Tanguy Maillard. Ils se sont même détachés 3-0 au retour du premier thé suite à une réussite de Clément Stemer. Les Bernois ont réduit l’écart lors du 3e tiers, mais les « sang et or » n’ont pas douté, inscrivant trois nouveaux buts dans la foulée en moins de deux minutes par l’intermédiaire de Karim Bouchareb, Laurent Emery et Auguste Impose. Le dernier but des visiteurs en toute fin de partie est resté anecdotique. Au classement, le HCFM reste 9e et revient à un point de la barre. /emu