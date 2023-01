Solide, comme le HCFM

Le HC Franches-Montagnes commence 2023 comme il a fini 2022… il s’est imposé 2-1 sur la glace de Thoune, mercredi soir, pour signer sa 3e victoire de rang dans le championnat de MyHockey League de hockey sur glace. Ce succès, le HCFM est allé le chercher avec beaucoup d’abnégation et de solidarité, lui qui a patiné de longues minutes en infériorité numérique dans ce duel, sans capituler dans ces situations. Le bourreau des Bernois s’appelle Auguste Impose. L’attaquant franc-montagnard a marqué les deux réussites jurassiennes dans cette rencontre. Il a ouvert la marque peu après la mi-match, avant de corser l’addition à neuf minutes de la sirène finale à 5 contre 4. Malgré cette avance de deux buts, la fin du match n’a pas été un long fleuve tranquille pour les Taignons qui ont concédé un but à la 55e minute de jeu alors qu’ils étaient en supériorité numérique. Cette réussite n’aura toutefois pas permis aux Bernois de se relancer complètement. Le HCFM continue donc sa belle série et figure à la 8e place du classement, avec deux points d’avance sur Huttwil, 9e, et deux de retard sur Seewen, 6e. /mle