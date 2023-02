Le HC Franches-Montagnes enlève un match à rebondissements

La pause a fait du bien au HC Franches-Montagnes. Après 10 jours sans matches, les Taignons ont renoué avec le succès en MyHockey League après cinq revers de rang. Ils sont allés battre Huttwil 5-4 (1-2 2-1 1-1 1-0) après prolongation mercredi. Les deux équipes se sont livrées un chassé-croisé durant cette partie à rebondissement. Les Jurassiens ont répondu par Nils Sejejs à la précoce ouverture du score bernoise, avant de plier une nouvelle fois seulement 72 secondes plus tard. Ils ont pris les devants à la mi-match grâce à des buts de Clément Stemer et Laurent Emery, mais l’équipe locale est parvenue à égaliser avant le 2e thé. Arnaud Schnegg a redonné une longueur d’avance aux hommes de Michäel Neininger au début de la dernière période, mais Huttwil est une nouvelle fois revenu au score, moins de quatre minutes avant la fin du temps réglementaire. C’est finalement Arnaud Schnegg qui s’est fait l’auteur d’un doublé lors de la prolongation (63’47’’) pour offrir deux points aux visiteurs. Les play-off s’éloignent toutefois encore un peu plus du HCFM qui pointe à la 10e place du classement, avec 8 longueurs de retard sur la 8e place à trois journées de la fin de la saison régulière. /emu