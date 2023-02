Le HC Franches-Montagnes garde espoir après un match fou

Le HC Franches-Montagnes peut encore rêver de play-off, même si la tâche s’annonce difficile. Ils se sont offert encore une chance d’y participer grâce à leur victoire contre Guin 4-3 samedi soir en MyHockey League. À deux matches du terme de la saison régulière, le HCFM pointe à cinq points du top-8.





Un HCFM valeureux

Samedi soir, il a fallu cravacher pour arracher cette victoire contre un adversaire direct. À trois reprises, les Taignons ont pris les devants, mais ils ont rapidement vu leur adversaire revenir au score. La quatrième fois fut la bonne à cinq minutes de la sirène finale. L’entraineur Michaël Neininger ne cachait pas sa joie à l’issue de cette partie compliquée. « On a clairement remarqué que c’était un match pour la course aux play-off, mais l’équipe a répondu présente », souffle-t-il. Il avoue tout de même que sa formation a pris trop de pénalités (n.d.l.r. neuf dans cette partie) et qu’il va falloir gommer cela. Point positif tout de même, le HCFM a prouvé encore une fois qu’il avait « le meilleur boxplay de la ligue », selon lui. « Même si ça va être difficile, on peut se permettre d’y croire encore », lâche-t-il. /lge