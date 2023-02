Le HC Franches-Montagnes y croit toujours !

Qui l’eût cru il y a encore deux semaines ? Trois victoires plus tard, avant la dernière journée de championnat régulier de MyHockey League, le HC Franches-Montagnes est toujours en course pour se qualifier pour les play-off. Pour s’offrir le droit de rêver, le promu taignon est allé gagner 4-1 à Martigny ce mercredi lors de l’avant-dernière journée. Mathieu Brahier (28e), Clément Stemer (30e), Nils Sejejs (38e) et Nelo Surdez (60e) ont su répondre à l’ouverture du score des Valaisans en début de deuxième tiers et retourner une situation mal embarquée. Grâce à la défaite de Guin, actuellement 8e, face à Thoune, le HCFM, toujours 10e, revient à seulement deux points de la dernière place qualificative pour les play-off. Tout se jouera donc à distance samedi lors de la dernière journée : les Francs-Montagnards se rendront à Lyss (17h30) tandis que Guin recevra le 7e Huttwil (déjà qualifié). Bülach, intercalé à la 9e place, tentera aussi de décrocher le précieux sésame face à Seewen (5e et déjà qualifié). /jpi