Les play-off échappent au HC Franches-Montagnes

Il y avait un petit espoir, mais tous les évènements ont été dévarobles au HC Franches-Montagnes ce samedi lors de la dernière journée de la saison régulière de MyHockey League. Pour décrocher le dernier ticket pour les play-off, les Taignons, 10e du classement à deux points du top 8, devaient non seulement l’emporter mais aussi compter sur les défaillances du 8e Guin et 9e Bülach. Mais le HCFM, peu en réussite offensivement, s’est incliné 3-0 à Lyss tandis que ses concurrents directs alémaniques l’ont tous deux emporté.





Le HCFM piégé dans ses temps forts

Malgré une bonne entame et quelques occasions franches, les Taignons ont été cueillis dès la 7e minute par l’ouverture du score bernois à la suite d’un rebond concédé par le portier Lucas Gaudreault. Des Francs-Montagnards assez mal payés avec ce but de retard à la première pause, tant ils se sont montrés menaçants devant les cages adverses en touchant par deux fois les montants. Le deuxième tiers a été tout aussi frustrant. La faute notamment à la belle prestation du gardien de Lyss, Matteo Maruccia, auteur d’arrêts déterminants lors d’un gros temps fort des Jurassiens… avant que les Bernois ne fassent le break quelques dizaines de secondes plus tard (29e)





Il faudra passer par les play-out



Derrière, le top-scoreur Mathieu Brahier, seul devant le but, ne cadrait pas et laissait filer une précieuse occasion de réduire l’écart. Des vents contraires qui ont fait mal au moral des Jurassiens, moins saignants après le deuxième but sans pour autant abdiquer. Lyss ajoutera cependant un but dans la dernière période (45e), mettant définitivement fin au fol espoir du HCFM qui devra passer par les play-out dès la semaine prochaine. /jpi