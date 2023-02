Chamboulement à la bande du HC Franches-Montagnes

Le HC Franches-Montagnes change d’entraîneur à quelques heures d’entamer les play-out de MyHockey League. Le club taignon annonce ce samedi que Michaël Neininger n’est plus à la bande. Le remplacement est assuré pour les six derniers matches de play-out par le directeur sportif du HCFM Michaël Röthenmund. Alors que les Franc-Montagnards disputent ce samedi à 17h45 leur premier match du tour de relégation à Bülach, le comité du club justifie ce chamboulement par « des incompréhensions entre Michael Neininger et ses joueurs ». /comm-nmy

Développement suit