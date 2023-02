Début de play-out victorieux pour le HCFM

« Je n’ai aucun souci sur le fait que l’équipe ne va pas être déstabilisée ». C’est ce qu’assurait à RFJ Michaël Röthenmund ce samedi après-midi suite à l’annonce de son arrivée à la bande du HC Franches-Montagnes en remplacement de Michaël Neininger. Les joueurs du HCFM ont donné raison à leur nouvel entraîneur quelques heures plus tard lors de leur 1er duel en play-out de MyHockey League. La formation franc-montagnarde s’est imposée 5-4 après prolongation sur la glace de Bülach au terme d’un match renversant.





Un HCFM avec du répondant

Les Taignons ont été pris à froid par les Zurichois qui ont mené 2-0 après à peine 6 minutes de jeu. Mais le HCFM a fait preuve de répondant. Thimothé Tuffet a réduit l’écart à la 12e. Thomas Devesvre a ensuite remis les deux formations à égalité à la 14e.

Mais juste une minute après le début du 2e tiers, Bülach a repris les devants. Les « sang et or » ont à nouveau égalisé grâce à Nils Sejejs à la 29e. Ils ont même mené 4-3 après 35 minutes de jeu et la réussite de Pierric Pouilly. Sauf que 39 secondes plus tard, les Zurichois sont revenus à hauteur. Le score n’a ensuite plus bougé lors du 3e tiers-temps. La délivrance pour le HCFM est finalement arrivée de la canne de Nils Sejejs, auteur d’un doublé dans ce match, après 29 secondes en prolongation.

Ce succès permet au HC Franches-Montagnes de revenir à 3 points de Bülach en tête du classement de ce championnat à quatre équipes. Le HCFM conserve 9 points d’avance sur Dübendorf. Seul le dernier de la hiérarchie sera relégué en 1re Ligue. /nmy