Le HC Franches-Montagnes fessé et pas encore maintenu

Le HC Franches-Montagnes rate une occasion d’assurer son maintien en MyHockey League. Les Taignons se sont lourdement inclinés sur leur glace face à Frauenfeld 6-0 (2-0 3-0 1-0) samedi dans le tour contre la relégation. Le HCFM occupe le 2e rang du classement et possède toujours six points d’avance sur la dernière place, synonyme de relégation, occupée par Dübendorf. Alors qu’il ne reste que trois matches à jouer, les Jurassiens voient également leur adversaire du soir revenir à deux longueurs.

Les « sang et or » ont été dominés de bout en bout. Les Thurgoviens ont fait la différence dès le premier tiers en inscrivant deux buts. Ils ont plié le match dans le deuxième « vingt » en faisant trembler les filets locaux à trois reprises. Le dernier but de Frauenfeld a été inscrit en fin de match. /fwo