Le HCFM est sauvé !

Une fête de tirs et un gros soulagement pour le HC Franches-Montagnes. L’équipe franc-montagnarde de hockey sur glace a assuré son maintien en MyHockey League ce mardi. Elle l’a emporté 7-4 sur la glace de Frauenfeld et compte désormais huit points d’avance sur la dernière place occupée par Dübendorf, alors qu’il ne reste plus que deux matches à jouer dans le tour contre la relégation. Les Zurichois se sont inclinés dans le même temps 4-3 après prolongation contre Bülach et ont fait un grand pas vers la relégation.





Un réveil tonitruant

Le HCFM se déplaçait en Thurgovie avec une envie de revanche, lui qui s’était incliné 6-0 à Saignelégier samedi contre Frauenfeld. Le début de rencontre a pourtant viré au cauchemar pour des Taignons rapidement menés 2-0. Mais la troupe jurassienne a du répondant et elle l’a fait savoir sur la glace alémanique. Franches-Montagnes est revenu à 2-2 avant le premier thé grâce à un doublé d’Arnaud Schnegg. Le HCFM s’est ensuite envolé dans la deuxième période en marquant quatre fois pour mener 6-2 à l’heure de la deuxième pause et après une période d’anthologie. Si les Thurgoviens sont revenus à deux longueurs des Taignons dans le troisième tiers-temps, ces derniers n’ont pas vraiment eu le temps de douter. Nelo Surdez a inscrit le 7-4 de la sécurité en fin de rencontre, réussissant au passage son quatrième point de la soirée. L’attaquant franc-montagnard aura été un des hommes forts de la grosse prestation jurassienne à Frauenfeld, avec Arnaud Schnegg (3 buts et 1 assist) et Clément Stemer (2 buts et 1 assist). Mais c’est bien tout un club qui a poussé un grand « ouf » de soulagement mardi soir… et qui peut se préparer à jouer une deuxième saison consécutive en troisième division helvétique. /mle