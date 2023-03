Le HCFM clôt sa saison par une défaite rageante

Le HC Franches-Montagnes range ses patins avec le goût amer de la défaite en bouche. A l’occasion du 6e et dernier match du tour contre la relégation de MyHockey League, les Taignons ont perdu 6-5 après prolongation contre Bülach à Saignelégier. Le HCFM peut s’en mordre les gants puisqu’il comptait 3 buts d’avance à 10 minutes de la fin de la partie. Au final, pas de conséquence néfaste pour les Jurassiens qui avaient, comme les Zurichois d’ailleurs, déjà assuré leur maintien en 3e division nationale. Le HCFM termine 3e de ce championnat à 4 équipes avec six points d’avance sur le relégué Dübendorf.





Patatras en moins de 10 minutes

Jurassiens et Zurichois ont terminé la 1re période dos-à-dos. Bülach a ouvert la marque à la 11e minute de jeu mais le HCFM a égalisé 44’’ plus tard par l’intermédiaire de Thimothé Tuffet. Durant le 2e tiers-temps, les Taignons ont pris l’ascendant. Ils ont inscrit 3 réalisations entre la 24e et la 27e venues de Nelo Surdez, Thimothé Tuffet (pour son doublé) et Clément Stemer.

Les Francs-Montagnards ont sans doute pensé avoir fait le plus dur après le 5-2 marqué par Anthony Tomat à la 49e. Mais tout s’est effondré rapidement. Bülach a réduit la marque 29’’ plus tard. Un nouveau but est tombé à la 57e. Les Zurichois ont fini par égaliser à 55’’ de la sirène finale à 6 contre 5 après la sortie de leur gardien. Le HCFM a définitivement laissé filer la victoire après une minute de jouée en prolongation. /nmy