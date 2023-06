Du mouvement au HC Franches-Montagnes

Des visages connus retrouvent le vestiaire du HC Franches-Montagnes. Le club taignon de MyHockey League a communiqué mardi soir l’engagement de Colin Loeffel et le retour à la compétition de David Beuret. Colin Loeffel avait déjà joué au HCFM durant la saison 2014/2015 avant des expériences valaisannes à Sion et à Martigny. L’attaquant de 28 ans a été formé au HC La Chaux-de-Fonds. David Beuret, lui, a décidé de renouer avec la compétition. Ce Jurassien de 25 ans avait levé le pied ces derniers mois. Dans son communiqué, le HCFM annonce aussi quatre prolongations de contrat. Arnaud Schnegg patinera deux saisons supplémentaires à Saignelégier, alors que Nils Sejejs, Lionel Girardin et Anthony Tomat ont prolongé leur entente d’une saison. /comm-mle