Gary Sheehan : « On doit être beaucoup plus sérieux que des amateurs »

Lors de sa première saison au sein de la 3e division du hockey sur glace suisse, le HC Franches-Montagnes avait dû passer par le tour de relégation. Cet hiver, les dirigeants des « sang et or » espèrent voir leur équipe terminer la saison régulière au moins parmi les 10 meilleures équipes, afin de se qualifier pour les play-off. « On va jouer vers l’avant, en étant offensif et agressif. Je pense qu’on est une équipe qui doit jouer pendant 60 minutes et être très compacte défensivement et s’entraider. Et dans la zone offensive, c’est le terrain de jeu et il faut vraiment que tout le monde puisse s’exprimer le mieux possible », poursuit Gary Sheehan.

La formation a été passablement remodelée, avec l’arrivée de dix nouveaux joueurs, pour six départs. Le club jurassien a encore annoncé cette semaine l’engagement de Stéphane Heughebaert pour une durée d'un mois dans un premier temps. Le défenseur de 25 ans arrive en provenance d’Olten en Swiss League et peut également évoluer en tant qu’attaquant. Les « sang et or » lance leur saison de MyHockey League samedi avec la venue de Seewen à 17h à Saignelégier. /emu-msc