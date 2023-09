Première victoire du HCFM sous l’ère Sheehan

Le HC Franches-Montagnes s’offre une victoire en ouverture de saison de MyHockey League. Les Taignons ont gagné 7-4 (2-2 2-0 3-2) contre Seewen samedi à Saignelégier et signent leur premier succès en match officiel sous les ordres de leur nouvel entraîneur Gary Sheehan. Ils ne se sont pas laissés ébranler par l’ouverture du score soleuroise survenue après moins de cinq minutes de jeu. Le HCFM a égalisé 97’’ plus tard par Arnaud Schnegg, avant de doubler la mise à la 12e par Pierric Pouilly. Les visiteurs sont revenus au score avant le premier thé, mais les « sang et or » ont mis un coup de reins supplémentaire en début de deuxième moitié de rencontre. Ils ont marqué deux fois par Arnaud Schnegg (34e), puis par Nils Sejejs (36e). Le dernier tiers a été animé, mais le HCFM est parvenu à répliquer aux deux buts de Seewen qui est revenu à un but d’écart, grâce à des réussites de Matteo Valenza et Lee Roberts, avant qu’Arnaud Schnegg ne signe le triplé pour sceller le score dans la cage vide. /emu