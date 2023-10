Le HC Franches-Montagnes regarde vers le haut

Le HC Franches-Montagnes fait du Centre de Loisirs une forteresse imprenable en ce début de saison. Il y a signé un 3e succès en 3 matches mercredi soir à Saignelégier. Les Taignons ont dominé Lyss 6-1 dans le championnat de MyHockey League. De quoi s’installer dans le haut de la hiérarchie à la 5e place du classement. La formation de Gary Sheehan n’accuse que 3 points de retard sur les coleaders Seewen et Thoune après 5 journées.

Si les Jurassiens ont pris les devants dès la 8e minute de jeu par Arnaud Schnegg, ils ont été rejoints à la 11e. Des réussites de Tanguy Maillard (30e) et Nils Sejejs (38e) ont permis au HCFM de prendre une option sur les 3 points. Arnaud Schnegg (41e), Pierric Pouilly (42e) et Loris Masini (47e) ont donné plus d’ampleur à la marque. /msc