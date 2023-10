Le 4 à la suite du HC Franches-Montagnes

Le HC Franches-Montagnes ne cesse de prendre de la hauteur en MyHockey League. Il s’installe à la 2e place du classement après avoir empoché mercredi soir un 4e succès consécutif. La formation dirigée par Gary Sheehan est allée battre Langenthal 5-2. Elle a dû attendre la 2e période pour faire la course en tête dès la 26e. Nils Sejejs puis Tom Nappiot (31e), en infériorité numérique, ont permis aux Taignons de se détacher. Si les Bernois ont réduit l’écart dans la foulée, 51’’ plus tard en supériorité numérique, le HCFM a repris sa marche en avant dans le dernier tiers par Lee Roberts (42e) et Colin Loeffel (48e). C’est finalement Matteo Valenza, auteur de deux assists jusque-là, qui a clôturé le score à 5 contre 4 à la 60e.

Invaincue depuis le 27 septembre, la formation jurassienne ne pointe qu’à deux longueurs du leader Coire. Le classement est très serré après 7 journées puisque les Taignons n’ont qu’un point de plus que le 6e. /msc