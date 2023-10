Fin de série pour le HC Franches-Montagnes

Le HC Franches-Montagnes voit sa série de victoires prendre fin. Il a perdu contre Arosa 6-5 samedi dans le cadre du championnat de MyHockey League. Les Taignons restaient sur 4 succès consécutifs. Ils n’avaient plus perdu depuis le 27 septembre. Les Grisons menaient 5-2 après les 2 premiers tiers de la rencontre. Lee Roberts (19e) et Nils Sejejs (40e) avaient inscrit les réalisations du HCFM. Les hommes de Gary Seehan sont revenus avec d’autres intentions dans le 3e tiers en inscrivant leur 3e but à la 42e grâce à Matteo Valenza à 5 contre 4. Mais l’équipe adverse a fait trembler les filets taignons pour la 6e fois 1’ plus tard. La réalisation d’Even Helfer en supériorité numérique (50e) et le 2e but de Nils Sejejs (56e) n’ont pas été suffisants pour revenir au score.

Le HC Franches-Montagnes chute à la 5e place du classement. Il compte 5 longueurs de retard sur le leader Coire. /fwo