Le HC Franches-Montagnes remet la marche avant

Quand le power-play va, tout va. C’est ce que le HC Franches-Montagnes a démontré samedi soir devant son public. La formation dirigée par Gary Sheehan a dominé Bellinzone 6-1 en MyHockey League. De quoi renouer avec la victoire après 2 défaites de rang. Le HCFM a trouvé l’ouverture sur 2 de ses 3 premières supériorités numériques. Even Helfer en a profité pour égaliser à la 26e puis Colin Loeffel a donné l’avantage aux Taignons à la 35e. Lee Roberts a pu enfoncer le clou, en infériorité numérique, à la 40e. Dans la dernière période, Stéphane Heughebaert à la 43e, Tanguy Maillard à la 53e et Pierric Pouilly à la 57e ont participé à la fête offensive et ont donné au score une allure plus conforme à la physionomie du match.

Ce 6e succès de l’hiver – en 10 matches – permet au HC Franches-Montagnes de conforter sa place dans le top 6 de la 3e division nationale. /msc