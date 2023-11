Le carton du HC Franches-Montagnes

Le HC Franches-Montagnes soigne son offensive dans le championnat de MyHockey League. Les Taignons ont écrasé Guin 8-1, mercredi soir, à Saignelégier. Les hommes de Gary Sheehan sont entrés dans la rencontre tambour battant, eux qui menaient déjà 4-0 après à peine plus d’un quart d’heure de jeu. Malgré le but fribourgeois inscrit en toute fin de première période, le HCFM n’a jamais douté dans ce monologue qui a vu Arnaud Schnegg réussir quatre points et Colin Loeffel trois.

Au classement, le HC Franches-Montagnes conforte sa place dans la première partie du tableau. Il figure au 6e rang, avec deux points d’avance sur Frauenfeld qui est 7e, et cinq unités de retard sur le podium. /mle