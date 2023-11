Le HCFM trop court à Frauenfeld

Le HC Franches-Montagnes se fait dépasser au classement de MyHockey League. Les hommes de Gary Sheehan se sont inclinés 3-1 sur la glace de Frauenfeld samedi soir. Dans un match serré et indécis, c’est un ancien Ajoulot qui a joué un sale tour aux Taignons. Jan Zwissler a ouvert la marque peu avant la première pause et a définitivement clos les débats dans ce duel en marquant le 3-1 à 5 contre 4 à un peu moins de sept minutes de la sirène finale. Entre-temps, le HCFM a égalisé dans la deuxième période grâce à Matteo Valenza (28e, 1-1). Mais le score de parité n’a pas duré bien longtemps, les Taignons encaissant le 2-1 cinq minutes plus tard. Au classement, Franches-Montagnes glisse au 7e rang mais conserve huit points d’avance sur la barre. /mle