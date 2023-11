Le HCFM se fait rattraper, puis dépasser

Mauvaise opération pour le HC Franches-Montagnes dans le championnat de MyHockey League. Les Taignons ont perdu 4-3 aux tirs au but contre Huttwil, mercredi soir, devant 353 spectateurs à Saignelégier. Le HCFM a pourtant fait la course en tête dans ce duel, menant 2-0 après un tiers-temps, puis 3-1 après deux périodes grâce à des buts de Colin Loeffel, Zachary Etique et Arnaud Schnegg. Mais les hommes de Gary Sheehan ont craqué dans le dernier « vingt ». Ils ont encaissé les deux réussites bernoises aux 44e et 56e minutes de jeu. Pour couronner le tout, le HCFM s’est finalement incliné aux tirs au but dans une série où aucun Taignon n'a trouvé la faille. Les Jurassiens restent 7es du classement, à trois points désormais de Frauenfeld, 6e, qui l’a emporté sur la glace de la lanterne rouge Bülach mercredi soir… /mle