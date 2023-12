Un long déplacement fructueux pour Franches-Montagnes

Le HC Franches-Montagnes n’avaient pas les jambes engourdies après son long voyage jusque dans les Grisons. Il l’a emporté 6-3 (2-0 1-2 3-1) à Arosa samedi en MyHockey League. Les Taignons ont d’emblée pris deux longueurs d’avance grâce à un doublé d’Arnaud Schnegg. L’équipe locale a rattrapé son retard à la demi-heure de jeu, mais les visiteurs ont repris l’avantage peu de temps avant la deuxième sirène par l’intermédiaire de Matteo Valenza. Après une nouvelle égalisation grisonne au retour du second thé, l’équipe de Gary Sheehan s’est échappée dans le dernier tiers. Nils Sejejs, Clément Stemer et Lee Roberts ont assuré le succès des « sang et or », qui mettent ainsi fin à une série de trois revers de rang. Toujours 7e du classement, le HCFM revient à 3 unités de la 6e place directement qualificative pour les play-off, avec un match de moins au compteur. /emu