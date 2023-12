Le HCFM s’impose dans la douleur

Le HC Franches-Montagnes a signé mercredi soir un deuxième succès consécutif en MyHockey League. Les Taignons sont venu à bout de Langenthal 5-4 après prolongation dans leur patinoire de Saignelégier en match en retard de la 18e journée. Ils n’ont jamais été mené au score et regretteront de ne pas avoir emporté la décision dans le temps règlementaire. Le HCFM a en effet mené 2-0 (14e) puis 3-1 (22e) grâce à un doublé d’Arnaud Schnegg et un but de Nils Sejejs avant d’être rejoint en fin de deuxième tiers. Tom Nappiot a redonné l’avantage aux Francs-Montagnards à la 54e mais les Bernois ont encore égalisé une minute plus tard. Arnaud Schnegg, pour le triplé, a finalement permis à son équipe d’arracher deux points en prolongation. Le HCFM est toujours 7e mais ne compte plus qu’un point de retard sur Frauenfeld et Arosa, respectivement 6e et 5e. /jpi