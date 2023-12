Le HC Franches-Montagnes perd un match important

Le HC Franches-Montagnes a manqué de concentration samedi soir à domicile. Les Taignons ont perdu contre Frauenfeld 5-4 après les tirs au but à Saignelégier en MyHockey League. Menés 1-0, après 7’ de jeu, ils sont revenus au score 9’ plus tard grâce à un but de Tanguy Maillard avant de prendre l’avantage à la mi-match grâce à Niels Sejejs. Le HCFM n’a pas su en profiter et a encaissé l’égalisation à 4 contre 5 à la 33e. Les hommes de Gary Sheehan ont repris les devants grâce à Arnaud Schnegg à la 48e. Il a transformé un pénalty obtenu par Pierric Pouilly, accroché devant la cage de Frauenfeld alors qu’il partait tout seul contre le gardien. Les Taignons ont même cru prendre une avance suffisante à la 53e grâce à Colin Loeffel qui a dévié le puck au fond des filets en power-play. Mais c’était sans compter sur le retour des Thurgoviens qui ont marqué 2 buts coup sur coup à la 54e. Les deux équipes se sont finalement départagées lors d’une séance de pénalties interminables. Chaque équipe à tiré 13 fois au but. C’est finalement lors du 26e tirs que l’équipe visiteuse a pu lever les bras.

Le HC Franches-Montagnes perd ainsi un match crucial face à un adversaire direct dans la course au top 6 du championnat. Il recule au classement et se retrouve à la 7e place à deux points de son adversaire du soir qui occupe le dernier rang directement qualificatif pour les play-off. /fwo