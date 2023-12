Le HC Franches-Montagnes s’offre le leader pour Noël

Le HC Franches-Montagnes s’offre un joli cadeau de Noël. Il a battu le leader de MyHockey League lors du dernier match de championnat de l’année. Les Taignons ont pris la mesure de Coire 2-1 après prolongation samedi soir devant 372 spectateurs à Saignelégier.

Les Jurassiens ont réalisé une entame de partie sérieuse. Ils ont toutefois vu leur adversaire ouvrir la marque après 2’33’' de jeu. Le HCFM a poursuivi ses efforts pour se créer quelques situations dangereuses, sans parvenir à les concrétiser. En début de 2e tiers, les Taignons ont été les plus entreprenants. Les visiteurs ont fait le dos rond avant de reprendre le contrôle des débats, sans conséquence pour le HCFM, grâce notamment à un très concentré Lucas Gaudreault dans les cages.

Le HCFM a finalement réussi à faire sauter le verrou grison lors du 3e tiers. Les « sang et or » pourtant en infériorité numérique, Arnaud Schnegg a récupéré la rondelle à la zone bleue pour partir seul et tromper le gardien adverse à la 44e. Si par la suite les Taignons ont pu jouer à 5 contre 4 à 5’11’’ de la sirène finale, ils ne sont pas parvenus à mettre en place leur jeu de puissance. Il a fallu passer par la prolongation pour départager les deux formations. Et sur leur première occasion, les protégés de Steve Pochon ont fait trembler les filets. Matteo Valenza a donné la victoire aux siens après 2’43’’ en prolongation. /nmy

