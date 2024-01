Le retour gagnant de Vincent Léchenne

Le HC Franches-Montagnes offre un succès à son nouvel entraîneur. Il a lancé le mandat de Vincent Léchenne par une victoire face à Thoune 5-4 mercredi soir à Saignelégier. C’est la 3e de rang pour les Taignons en MyHockey League. Et elle est d’importance. Elle leur permet de grimper à la 6e place synonyme de qualification directe pour les play-off. Si le HCFM possède le même nombre de points que son poursuivant, il n’accuse que trois unités de retard sur le 4e rang. « Je me suis mis beaucoup de pression. Les joueurs ont été admirables, ils ont joué avec une intensité incroyable », a reconnu Vincent Léchenne après la rencontre.





« Ça a bien fonctionné »

Pour son retour sur un banc dix mois après avoir dirigé son dernier match avec les U20 d’Ajoie, Vincent Léchenne a vu ses hommes attaquer fort d’entrée. Un doublé du capitaine Mathieu Brahier (1re et 7e) a mis le HCFM en orbite et a provoqué le changement du gardien adverse. « On avait demandé à l’équipe de faire un bon début de match et c’est ce qui est arrivé », constate le nouveau boss taignon. Malgré le retour des visiteurs (12e et 24e), les Jurassiens ont repris le large par David Beuret (30e) et Even Helfer (34e à 5 contre 3) et n’ont plus lâché les commandes. Nils Sejejs leur a redonné deux longueurs d’avance dans la cage vide à la 59e. L’ultime réduction de l’écart est tombée sur la sirène. « Ce soir, ça a bien fonctionné », s’est félicité Vincent Léchenne.





« De bonnes cartes dans nos mains »

L’ancien directeur technique et entraîneur-assistant du HC Ajoie n’a pas perdu de temps pour commencer de mettre sa patte sur sa nouvelle formation. Il a dirigé un entraînement lundi avant d’affronter Thoune. « On a fait 15’ de duels et ça nous a rendu service ce soir », dévoile-t-il. Le technicien veut à présent « continuellement travailler le système » pour que les joueurs ne l’oublient pas. « On a de bonnes cartes dans nos mains, il faut savoir bien les utiliser », lance encore Vincent Léchenne. Les supporters du HC Franches-Montagnes n’espèrent que ça. /msc