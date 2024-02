Précieuse victoire du HCFM

Le HC Franches-Montagnes enlève une confrontation importante dans la lutte pour le top 6 et une qualification directe pour les play-off. Les Taignons ont pris le meilleur sur Thoune 5-0 mercredi à Saignelégier en MyHockey League. Ils ont fait pencher la rencontre en leur faveur à partir de la mi-match en inscrivant deux buts en moins de trois minutes par l’intermédiaire de Nils Sejejs et Colin Loeffel. Les « sang et or » ont assuré leur succès en inscrivant trois nouvelles réussistes dans les sept dernières minutes de la partie grâce à Lorin Froidevaux, Mathieu Brahier et Arnaud Schnegg. Ils ont fait preuve de discipline en ne concédant que 6 minutes de pénalités pour engranger un 5e succès de rang devant leur public. Le HCFM grimpe à la cinquième place et dépasse son adversaire du soir, qui possède toutefois le même nombre de points, tout comme le 7e, alors qu’il reste deux matches à disputer lors de la saison régulière. /emu