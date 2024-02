L’opération commando du HC Delémont-Vallée

« J’ai l’intime conviction qu’on va réussir à se sauver. » Le nouvel entraîneur du HC Delémont-Vallée aborde le tour contre la relégation du championnat de 1re ligue avec une certaine confiance. Réal Raemy et sa troupe reçoivent Fleurier ce vendredi soir à 20h30 pour lancer six semaines de lutte. « C’est notre opération commando », lâche le Fribourgeois qui a pris en main son nouveau groupe vendredi dernier. Une prise en main positive à en croire le nouvel homme fort des Fantômes. « J’ai vu un vestiaire qui vit bien. J’ai été surpris en bien sur la glace », dit-il. Malgré cette bonne impression, le technicien de 43 ans n’est pas resté les bras croisés pour préparer au mieux sa troupe. « On ne peut pas tout changer, mais il y a des habitudes et des attitudes à changer. Il y a un effet mental sur lequel je compte bien travailler. Je n’ai pas vu Delémont cette année. Je n’ai volontairement pas regardé les vidéos. J’ai ma méthode qui consiste à mettre beaucoup d’intensité. On ne révolutionne pas le hockey. On essaie de donner confiance aux joueurs et d’aller grappiller le meilleur de chacun », détaille celui qui a disputé 61 matches de Ligue A avec Fribourg à la fin des années 90.