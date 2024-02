Vincent Léchenne : « L’équipe est prête à aller chercher quelque chose »

Pour la première fois de son histoire, le HC Franches-Montagnes entame les play-off de la 3e division suisse. Les Taignons se déplacent à Huttwil pour le 1er acte des quarts de finale de MyHockey League samedi à 17h30. Les Jurassiens se frottent au 2e de la saison régulière, qui est l’équipe la plus efficace à l’extérieur et celle qui a marqué le plus de buts. Mais après avoir dû passer l’obstacle Bülach en pré-play-off pour s’offrir le droit de disputer ces séries finales, les hockeyeurs de Saignelégier ne veulent pas s’arrêter en si bon chemin : « À la fin du match à Bülach, l’équipe était vraiment contente et soulagée et maintenant elle est prête à aller chercher quelque chose. Du fait qu’on a joué deux matches de plus, je pense qu’on a un avantage au niveau du rythme. Un entraînement ne remplace pas un match. C’est important de bien commencer cette série et à mon avis c’est le premier match qu’on doit aller chercher à Huttwil. Nous avons un super état d’esprit, tous les joueurs sont vraiment concernés », confie l’entraîneur du HCFM Vincent Léchenne.