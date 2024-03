Le HC Franches-Montagnes s’offre un 5e acte décisif

Le HC Franches-Montagnes n’avait pas envie d’être en vacances. Les Taignons ont dominé Huttwil 2-1 après prolongation samedi à Saignelégier lors du 4e acte des quarts de finale des play-off de MyHockey League. Ils reviennent à 2-2 dans cette série au meilleur des cinq matches et s’offre donc le droit de disputer un duel décisif. Les choses n’étaient pourtant pas bien parties pour les « sang et or » qui ont été menés au score après un peu plus de sept minutes de jeu. Ils ont profité d’une double supériorité numérique pour égaliser à mi-match par l’intermédiaire de Colin Loeffel. Arnaud Schnegg a ensuite manqué un pénalty et l’équipe de Vincent Léchenne a dû tenir face aux assauts de Huttwil en fin de partie, elle qui a concédé sept pénalités durant cette rencontre. C’est finalement Arnaud Schnegg qui s’est racheté en marquant le but décisif après 10 minutes de prolongation. Le 5e et dernier acte se tiendra mardi à 20h en terres bernoises. /emu