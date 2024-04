Un gardien de Swiss League au HC Franches-Montagnes

Une recrue de Swiss League au HC Franches-Montagnes. Le club de MyHockey League annonce ce lundi l’arrivée du gardien Hugo Cervino, mis à disposition par le HC La Chaux-de-Fonds pour toute la saison 2024-2025. Celui qui était la doublure de Viktor Östlund au HCC « continuera de s’entraîner régulièrement aux Mélèzes », précise le HCFM dans un communiqué.

Deux autres recrues sont annoncées par le club taignon : le défenseur Evan Fluri, ancien capitaine du HC Delémont-Vallée, et l’attaquant Tom Nappiot, qui arrive en provenance des juniors du HC La Chaux-de-Fonds et a déjà disputé des matches en licence B avec le HCFM. Les défenseurs Even Helfer, Maxime Wälti et Anthony Tomat sont prolongés ainsi que l’attaquant Loris Masini. Le directeur sportif Michaël Röthenmund a confié à RFJ être encore à la recherche d’un attaquant majeur pour compléter le contingent. Le futur entraîneur du HCFM n’est pas non plus officiellement connu. /comm-mmi