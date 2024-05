Gilles Voirol nouvel homme fort du HC Delémont-Vallée

Gilles Voirol a 47 ans et est à la bande depuis 2010 où il avait débuté avec le HC Les Enfers-Montfaucon. Il a notamment coaché le HC Tramelan en 2e ligue de 2012 à 2015 avant de faire un saut du côté des U20 Elite du HC Ajoie. Il a ensuite été à la tête du mouvement junior du HC Franches-Montagnes. Son but avec le HCDV sera de trouver un bon mixte entre les cadres du vestiaire et la jeunesse. Pour lui, il y a deux chantiers à traiter. « Le premier, c’est un chantier non sportif. Le but sera de trouver une bonne ambiance de travail avec une bonne balance entre sérieux et plaisir. Le second, ce sera d’insister sur un hockey moderne, notamment dans le jeu sans puck. Il faudra être organisé, surtout pour une équipe qui était dans le bas du classement », explique Gilles Voirol. /lge