Le contingent du HC Franches-Montagnes se dessine un peu plus

Le HC Franches-Montagnes prolonge trois joueurs et en signe un nouveau. Le club taignon de MyHockey League a annoncé mercredi que les attaquants Colin Loeffel et Nils Sejejs et le défenseur Lionel Girardin poursuivaient l’aventure avec lui pour une saison supplémentaire. Il a également signé l’attaquant de 20 ans qui arrive tout droit des juniors du HC La Chaux-de-Fonds Matisse Bangerter. Ce dernier a déjà joué avec le club taignon lors d’une rencontre du dernier exercice en licence B.

Deux gardiens, six défenseurs et onze attaquants sont actuellement sous contrat avec le HCFM pour le prochain exercice. Le directeur sportif Michaël Rothenmund espère encore signer un attaquant et un défenseur pour compléter l’effectif. /comm-lge