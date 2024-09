Le HCFM retrouve les choses sérieuses

Michaël Röthenmund ne cache pas sa volonté de faire encore un peu mieux que l’année dernière (7e du championnat régulier). « On espère être dans le top-6 pour éviter les pré-play-off », explique-t-il, tout en étant conscient que le championnat va de nouveau être très serré et relevé. Seul hic de cette avant-saison, c’est la taille du contingent. Le directeur technique, qui espérait de la stabilité, ne peut plus compter que sur neuf joueurs du dernier exercice. Pour faire face à ces absences, quatre nouveaux éléments, ainsi que deux licences B ont signé. « On aurait bien voulu engager encore un top-attaquant, mais avec les blessés qu’il y a en ligue nationale, c’est très difficile ». Toutefois, Michaël Röthenmund ne désespère pas de voir un joueur de l’échelon supérieur débarquer à Saignelégier en cours de saison pour offrir une carte de plus à son entraineur Vincent Léchenne. /lge