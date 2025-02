Courte défaite du HCFM en ouverture de play-off

Le HC Franches-Montagnes est resté muet pour entamer les play-off de MyHockey League. Il s’est incliné 2-0 sur la glace de Seewen mardi soir à l’occasion de l’acte I des quarts de finale. Le HCFM a concédé l’ouverture du score après huit minutes de jeu. Lors du deuxième tiers-temps, le gardien jurassien Hugo Cerviño a stoppé un pénalty à la 25e avant de s’avouer vaincu au cours de la dernière période avec un second but soleurois tombé à la 45e. En fin de match, les « sang et or » ont eu des situations de supériorité numérique suite à des pénalités adverses. Mais les hommes de Vincent Léchenne n’ont pas réussi à en profiter. Le portier taignon a aussi quitté sa cage dans les ultimes secondes. Là encore, sans succès.

Le HCFM est donc mené 1-0 dans sa série contre Seewen qui se joue au meilleur des cinq matches. L’acte II aura lieu jeudi soir à Saignelégier. /nmy