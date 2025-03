Fin de parcours pour le HC Franches-Montagnes

Le HC Franches-Montagnes est éliminé des play-off de MyHockey League. Il s’est incliné 3-2 contre Seewen lors du 3e acte des quarts de finale et perd la série 3-0. Les Taignons ont concédé l’ouverture du score à la 14e minute en infériorité numérique. Après une belle action collective et une frappe de la ligne médiane, la rondelle a glissé entre les jambes du portier jurassien Hugo Cervino qui était masqué. Ils ont concédé un second but à l’entame du deuxième tiers, mais ont bien réagi pour réduire l’écart à la 28e grâce à Karim Bouchareb. Les Jurassiens ont même trouvé l’égalisation à la 49e minute pour relancer la rencontre. Karim Bouchareb a parfaitement servi Arnaud Schnegg dans la profondeur et ce dernier n’a pas tremblé pour remporter son face à face avec le gardien soleurois. Les locaux n’étaient pas loin de passer devant à moins de cinq minutes du terme, mais l’attaquant alémanique a buté sur un grand Hugo Cervino. Malheureusement, la fin de rencontre a été cruelle pour le club jurassien. Seewen a continué de pousser et est parvenu à passer devant à la 59e grâce à une déviation près du but taignon.

Le HCFM s’incline donc 3-0 dans la série et termine sa saison de MyHockey League. Il n’aura rien pu faire face à son adversaire, 2e de la saison régulière. /cra