Le HCFM passe en mode play-off

La période préférée des hockeyeurs débute pour le HC Franches-Montagnes. L’équipe jurassienne de MyHockey League dispute l’acte I des quarts de finale des play-off ce mardi soir. Elle se rend à Seewen à 20h15 pour lancer cette série au meilleur des cinq duels. Pour atteindre les phases finales, le HCFM a dû batailler en pré-play-off pour venir à bout de Wetzikon. Il a ainsi joué trois matches intenses pendant que son adversaire soleurois était au repos. « C’est un avantage pour nous. On est dans la course, on est à fond », estime Mathieu Brahier. Le capitaine franc-montagnard est convaincu de pouvoir dominer Seewen même si en saison régulière, le HCFM a perdu deux fois face au deuxième du championnat. « C’est les play-off et c’est vraiment différent du championnat. Tout le monde se donne à 100% (…) c’est pour ça qu’on joue au hockey, c’est pour les play-off donc on va tout donner. »