Pris à froid, le HCFM est dos au mur

Le capitaine pour le déclic

Le but de l’espoir est finalement tombé de la crosse du capitaine Mathieu Brahier (54e). Un peu tard. Mais le HCFM obtenait une pénalité dans les deux dernières minutes et à 6 contre 4, il aurait pu s’offrir une prolongation. Las, un puck perdu à la ligne bleue offrait le contre final à Seewen (59e) qui validait son deuxième point dans le but déserté par Hugo Cerviño. Pour Colin Loeffel, « il faut qu'on se relâche et qu'on prenne du plaisir » lors du troisième acte, qui a lieu samedi à Seewen et pourrait donc être (déjà) le dernier match de la saison des Taignons. /clo