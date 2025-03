« Un bilan mitigé » pour le HC Franches-Montagnes

Miser sur la continuité

Le HCFM s’était fixé une 6e place comme objectif, mais a terminé au 7e rang au terme de la saison régulière. Il a donc dû passer par une phase de pré-play-off et est « arrivé fatigué dans cette série de quart de finale, qui plus est contre une des toutes meilleures équipes du championnat », explique Michaël Röthenmund. « Dans la ligue, il y a un niveau assez incroyable donc c’est quand même une bonne chose d’éviter la relégation. On a un beau noyau avec beaucoup de jeunes joueurs et une équipe très régionale. On aimerait continuer avec ce noyau pour pouvoir progresser la saison prochaine », se réjouit le directeur technique. Il ne cache pas son envie d’encore grandir pour entamer du bon pied une quatrième saison en MyHockey League. « Le but serait vraiment de faire mieux et d’accrocher ce top 6 », confie Michaël Röthenmund. /cra