Le HCFM rudoyé d’entrée

Arnaud Schnegg, encore lui

La 2e période n’a offert aucun but aux spectateurs même si, à plusieurs reprises, le HCFM s’est créé des opportunités, par Lee Roberts et Arnaud Schnegg notamment. Ce dernier a même attendu le dernier tiers et la 51e minute pour sortir du bois et inscrire son nom à la liste des buteurs. Une égalisation qui soulage mais qui ne permet pas d’éviter la prolongation.

Les cinq minutes de temps supplémentaire n’ont pas permis de départager les deux formations. Le portier taignon Hugo Cerviño a toutefois sorti une parade monstrueuse à moins d’une minute de la sirène pour permettre aux siens d’atteindre les tirs au but. Dans cette épreuve, ce sont bien les Zurichois qui ont eu le dernier mot avec trois réussites contre deux pour les Jurassiens. /nmy