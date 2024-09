Une première victoire pour le HC Franches-Montagnes

Le HC Franches-Montagnes récolte sa 1re victoire de la saison. La formation taignonne s’est défaite de Bülach 5-2 samedi sur sa glace à l’occasion de la 3e journée de MyHockey League. Le HCFM avait pourtant commencé la rencontre de la pire des manières en encaissant l’ouverture du score après 21’’ de jeu. L’égalisation est arrivée très vite de la canne de Colin Loeffel en power-play 1’ plus tard. Les Zurichois ont toutefois montré leur domination dans ce premier tiers en reprenant l’avantage à la 5e. Les hommes de Vincent Léchenne sont allés chercher la victoire dans la deuxième moitié du match. Mathieu Brahier a ramené les deux équipes à égalité à la 35e. Les Taignons sont passés devant au score grâce à une réalisation de Tom Nappiot 3’ plus tard. Les buts d’Arnaud Schnegg en jeu de puissance (54e) et de Tom Nappiot, une nouvelle fois, dans la cage vide (60e) ont permis au HCFM de prendre le large dans le dernier 20’ de cette rencontre. Cette victoire permet au HC Franches-Montagnes de grimper à la 7e place du classement. Après trois matches, il compte quatre longueurs de retard sur le podium. /fwo