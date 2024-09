Le HC Franches-Montagnes renversé en fin de match

Le HC Franches-Montagnes débloque son compteur en déplacement, mais laisse filer la victoire. Il a perdu 3-2 après prolongation sur la glace de Lyss mercredi soir en MyHockey League après avoir fait course en tête. Les Taignons ont ouvert le score à la 17e par l’intermédiaire de Loris Masini. Ils ont payé leur indiscipline en encaissant l’égalisation au retour du thé avec un homme de moins sur la glace. Les visiteurs ont réagit dans la foulée pour reprendre les devants 32 secondes plus tard grâce à une réussite de Pierric Pouilly à la 26e, mais les Bernois sont revenus à hauteur à un peu plus de trois minutes de la sirène finale pour arracher la prolongation. L’équipe de Vincent Léchenne a finalement plié l’échine après 1’37’’ de temps supplémentaire. Elle pointe à la 8e place, à deux longueurs du top-6 directement qualificatif pour les play-off après quatre rondes. /emu