La réserve du HC Franches-Montagnes doit gravir « une marche immense »

La magie de la coupe va-t-elle opérer à Saignelégier ? La réserve du HC Franches-Montagnes défie le HC La Chaux-de-Fonds en 16es de finale de National Cup. Le coup d’envoi sera donné samedi à 18h à la patinoire du Centre de Loisirs entre les Jurassiens de 2e ligue et les Chaux-de-Fonniers de Swiss League, le 2e échelon du hockey suisse. Trois divisions séparent le HCFM II du HCC qui, en plus, est double champion de Swiss League en titre. Pour le capitaine taignon Jeshon Assunçao, décrocher la qualification ressemble à une mission impossible mais… « sur un contre ou un exploit de notre gardien peut-être que tout est possible », espère le défenseur qui reste conscient de l’immense défi qui attend son équipe.