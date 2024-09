Des retrouvailles entre le HCFM et le HCDV

Un derby alléchant en Coupe de Suisse de hockey sur glace. Le HC Franches-Montagnes et le HC Delémont-Vallée se retrouveront dimanche après-midi à 17h30 dans le cadre du 1er tour de la compétition nationale dans le chef-lieu jurassien. La dernière rencontre officielle entre l’équipe vadaise de 1re ligue et la formation taignonne de MyHockey League remontent à la saison 2021-2022. Le HCFM évoluait encore à l’échelon inférieur. Ce type de rencontre est donc très particulier pour l’attaquant du HCDV Thibaut Henry : « C’est toujours spécial ces matches. En plus, c’est un derby que l’on a perdu avec la promotion de Franches-Montagnes. Les deux équipes se connaissent, la plupart des joueurs des deux effectifs ont fait le transit entre les deux équipes et la plupart sont copains entre eux ». Thibaut Henry a, par ailleurs, joué pour la formation taignonne. L’attaquant a disputé une dizaine de rencontres avec le HCFM lors de la saison 2022-2023. Il reconnait les divers points forts de son adversaire du week-end : « J’ai l’impression que leur système est rodé. Au niveau transition, ça va très vite d’un camp à l’autre ». Le HC Delémont-Vallée disputera son premier match officiel de la saison dimanche. Les Fantômes ont connu beaucoup de changements cet été mais avec une « préparation encourageante », selon Thibaut Henry.